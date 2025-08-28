Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина" і телемарафон.
Выпускают ли уже мужчин 18 – 22 лет за границу?
Новые нормы пересечения границы для мужчин 18 – 22 лет уже заработали, их опубликовали в "Урядовом курьере". Пограничники уже их применяют.
С сегодняшнего дня эта норма заработала, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то уже успел оформиться в пунктах пропуска,
– сообщил Демченко.
Какие правила выезда за границу для мужчин 18 – 22 лет?
- Под эту норму не подпадают мужчины этой возрастной категории, которые занимают определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Они могут выезжать за границу только в служебную командировку. Перечень таких должностей можно найти по ссылке в пункте 2-14.
- Для выезда за границу в возрасте от 18 до 22 лет мужчинам нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.