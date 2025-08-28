Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Ми Україна" і телемарафон.

Чи виспускають вже чоловіків 18 – 22 років за кордон?

Нові норми перетину кордону для чоловіків 18 – 22 років вже запрацювали, їх опублікували в "Урядовому кур'єрі". Прикордонники вже їх застосовують.

Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску,

– повідомив Демченко.

Які правила виїзду за кордон для чоловіків 18 – 22 років?