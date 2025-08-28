Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Ми Україна" і телемарафон.
Дивіться також У МВС пояснили умови перетину кордону жінками-депутатками місцевих рад
Чи виспускають вже чоловіків 18 – 22 років за кордон?
Нові норми перетину кордону для чоловіків 18 – 22 років вже запрацювали, їх опублікували в "Урядовому кур'єрі". Прикордонники вже їх застосовують.
Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску,
– повідомив Демченко.
Які правила виїзду за кордон для чоловіків 18 – 22 років?
- Під цю норму не підпадають чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїздити за кордон лише у службове відрядження. Перелік таких посад можна знайти за посиланням у пункті 2-14.
- Для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.