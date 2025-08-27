Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що все ж є винятки для перетину кордону. Водночас чоловіки, яким вже виповнилось 23, виїжджати не можуть.

Дивіться також У МВС поянили умови перетину кордону жінками-депутатками місцевих рад

Коли запрацює нова норма та які документи потрібні?

Речник Державної прикордонної служби України пояснив, що спершу постанова повинна з'явитись не тільки на урядовому порталі. Лише після цього прикордонники будуть її застосовувати на пунктах пропуску.

Зараз зміни перетину кордону стосуються чоловіків, віком від 18 до 22 років включно (або до 23 років). Тобто 23-річні громадяни чоловічої статі під цю норму не попадають. З моменту надання чинності цієї норми ця категорія громадян зможуть перетинати кордон,

– наголосив він.

Водночас це не стосується чоловіків, які підпадають під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону – це ті чоловіки, які обіймають посади служби в органах державної служби. Вони зможуть виїжджати за кордон лише у службових відрядженнях.

Демченко додав, що коли постанова набуде чинності, для перетину кордону чоловіки повинні мати при собі закордонний паспорт та військово-облікові документи (в паперовому чи електронному вигляді).

Нове правило перетину кордону для чоловіків: коротко