Вожночас просування на певних ділянках лінії зіткнення мали й українські бійці. Відповідні дані містяться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни відбулися на ключових напрямках фронту?

За наявними геолокаційними даними, підрозділи країни-агресорки просунулися в північній частині Симинівки, а також у районі Вільчі на північний схід від Харкова. Імовірно, раніше вони встановили контроль над Лиманом на цій ділянці та розширили зону присутності північніше Симинівки. Також з`являлися непідтверджені повідомлення про просування в бік Зеленого.

До слова, раніше повідомлялося. що ворог накопичив значні сили саме поблизу Лимана на Донеччині.

Бої тривали в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Графського, Стариці та інших прикордонних населених пунктів.

На Куп'янському відтинку російські війська атакували, однак лінія фронту залишилася без змін. Українські військові зазначають, що частина російських підрозділів у районі Куп'янська має проблеми зі зв'язком і логістикою, що суттєво обмежує їхню боєздатність.

У районі Борової зафіксовано просування російських сил у східній частині Богуславки. Бої тривали також поблизу низки населених пунктів довкола Борової. На Слов'янському напрямку російські війська незначно просунулися в Никифорівці. Активні бойові дії тривали на підступах до Лимана, у районах Дробишевого, Зарічного, Закітного та вздовж Сіверського Дінця.

Водночас українські сили нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти від ISW

У районі Костянтинівки російські сили просунулися північніше Яблунівки. Українські сили зберігають контроль над ключовими об’єктами, зокрема залізничною станцією в південній частині Костянтинівки. Бої тривали також у районах Новомаркового, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки та поблизу Дружківки. Частина зафіксованих дій противника мала характер проникнень без зміни лінії бойового зіткнення.

На Покровському напрямку та в районі Добропілля російські війська здійснювали атаки з кількох напрямків, зокрема поблизу Родинського, Котлиного, Удачного, а також у бік Сергіївки та Шевченка. Попри інтенсивність боїв, просувань не підтверджено. Водночас українські сили завдали удару по складу боєприпасів у тиловому районі поблизу Новоекономічного.

Зазначимо, військовослужбовець Андрій Отченаш розповів, що складні погодні умови суттєво ускладнюють пересування російських підрозділів. За його словами, серед окупантів на Покровському напрямку фіксуються випадки сильного обмороження, а також є повідомлення про загибель військових через переохолодження.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Херсонському напрямках російські війська продовжували обмежені наступальні дії, однак без підтверджених просувань.

На правобережжі Дніпра ситуація залишається напруженою. Російські війська здійснюють обмежені штурмові дії, ведуть розвідку узбережжя та логістичну підготовку.

Як Сили оборони протистоять ворогу?