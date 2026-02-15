Також вдалося ліквідувати 8 окупантів. Про це розповів командир ЦСП "Омега" Павло Яцюк.
Що відомо про звільнення бійця з полону?
Унікальну операцію здійснив Центр спеціального призначення "Омега". Її провели майже в тилу ворога на Покровському напрямку.
Звільнений боєць – з "Омеги". Він перебував у російському полоні 27 днів.
Офіцер, спецпризначенець з позивним "Карат", вже прямує до Києва на лікування у зв'язку з отриманими пораненнями,
– повідомив Павло Яцюк.
Він також висловив вдячність за підтримку і допомогу бійцям та керівництву ЦСО "А" СБУ та 14 бригаді НГУ "Червона Калина".
Яцюк наголосив, що на відміну від Росії, Україна своїх не кидає.
Історії українців, звільнених з полону
5 лютого додому повернувся Віктор Дмитренко, батько 5 дітей. Він пробув там майже 4 роки, Це був його уже другий полон з 2014 року.
З полону також повернувся Назар Далецький, якого вважали загиблим у 2022 році. Але у 2025 році троє звільнених із полону захисників повідомили, що Назар живий, що дало сім'ї надію.
Додому повернувся й кримський татарин Ескендер Кудусов. Він був засуджений до 29 років ув'язнення в "суді ДНР".