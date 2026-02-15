Также удалось ликвидировать 8 оккупантов. Об этом рассказал командир ЦСП "Омега" Павел Яцюк.

Что известно об освобождении бойца из плена?

Уникальную операцию осуществил Центр специального назначения "Омега". Ее провели почти в тылу врага на Покровском направлении.

Освобожден боец – из "Омеги". Он находился в российском плену 27 дней.

Офицер, спецназовец с позывным "Карат", уже направляется в Киев на лечение в связи с полученными ранениями,

– сообщил Павел Яцюк.

Он также выразил благодарность за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО "А" СБУ и 14 бригаде НГУ "Червона Калина".

Яцюк отметил, что в отличие от России, Украина своих не бросает.

Истории украинцев, освобожденных из плена