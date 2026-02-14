Підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ, завдаючи ударів по ключових військових цілях ворога на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яких втрат зазнали росіяни?

12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 російських сил.

Того ж дня в районі Гвардійського уражено радіолокаційну станцію РСП-10. Крім того, у районі Приморська було знищено вузол зв'язку окупантів.

Окремо повідомляється, що 13 лютого в районі Новоекономічне Сили оборони вгатили по складу боєприпасів ворога.

Наразі втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого втрати Росії у війні з Україною орієнтовно становлять 1 252 020 осіб та 11 668 танків з початку вторгнення. Ворожа техніка також включає 24 031 бойову броньовану машину та 37 282 артилерійські системи.

Яких ще значних втрат зазнавали окупанти за останній час?