Підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ, завдаючи ударів по ключових військових цілях ворога на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також Понад 170 солдатів за кожен окупований кілометр: Зеленський озвучив втрати противника
Яких втрат зазнали росіяни?
12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 російських сил.
Того ж дня в районі Гвардійського уражено радіолокаційну станцію РСП-10. Крім того, у районі Приморська було знищено вузол зв'язку окупантів.
Окремо повідомляється, що 13 лютого в районі Новоекономічне Сили оборони вгатили по складу боєприпасів ворога.
Наразі втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо, що станом на 14 лютого втрати Росії у війні з Україною орієнтовно становлять 1 252 020 осіб та 11 668 танків з початку вторгнення. Ворожа техніка також включає 24 031 бойову броньовану машину та 37 282 артилерійські системи.
Яких ще значних втрат зазнавали окупанти за останній час?
Напередодні українські військові завдали ударів по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема, уразивши РЛС "Небо-У". Ураження відбулися в районах Запорізької та Донецької областей, а також біля Євпаторії у Криму, втрати уточнюють.
Українські дрони також вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях. Системні удари порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.
Сили оборони України в ніч на 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області. На ТОТ Запорізької області та Волгоградському нафтопереробному заводі зафіксовані вибухи та пожежі внаслідок ударів, масштаби руйнувань уточнюються.