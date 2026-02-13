Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Дивіться також Втрати у війні Росії проти України скоро досягнуть 2 мільйонів, – The Atlantic

Що відомо про нові удари по об'єктах росіян?

За даними СБС ЗСУ, 11 лютого українські дрони прилетіли в район селища Розівка на Запоріжжі. Там оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вгатили по складу боєприпасів противника.

Наступного дня БпЛА операторів 1-го окремого центру СБС влучили по електричній підстанції "Кірова" в окупованому Луганську. Також успішного удару завдали по військовому аеродрому "Гвардійський" в Криму та дата-центру у Приморську.

Кадри успішних атак на ворожі цілі: дивіться відео

Системні удари по такій інфраструктурі порушують управління та логістику підрозділів, знижуючи спроможності армії Росії підтримувати бойові дії,

– наголосили в СБС ЗСУ.

Військові уточнили, що наразі з'ясовуються деталі щодо наслідків атак.

Яких втрат зазнає Росія на війні?