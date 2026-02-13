Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Что известно о новых ударах по объектам россиян?

По данным СБС ВСУ, 11 февраля украинские дроны прилетели в район поселка Розовка в Запорожье. Там операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" ударили по складу боеприпасов противника.

На следующий день БпЛА операторов 1-го отдельного центра СБС попали по электрической подстанции "Кирова" в оккупированном Луганске. Также успешный удар нанесли по военному аэродрому "Гвардейский" в Крыму и дата-центру в Приморске.

Кадры успешных атак на вражеские цели: смотрите видео

Системные удары по такой инфраструктуре нарушают управление и логистику подразделений, снижая способности армии России поддерживать боевые действия,

– отметили в СБС ВСУ.

Военные уточнили, что сейчас выясняются детали относительно последствий атак.

Какие потери несет Россия на войне?