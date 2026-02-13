Про нову партію окупантів, яких ліквідували українські бійці, а також про численну знищену техніку ворога йдеться в офіціному зведенні Генштабу.
Які втрати росіян на 13 лютого?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1250950 (+800) осіб;
- танків – 11667 (+5);
- бойових броньованих машин – 24028 (+3);
- артилерійських систем – 37254 (+41);
- РСЗВ – 1642 (+1);
- засобів ППО – 1300 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133392 (+1239);
- крилатих ракет – 4286 (+16);
- кораблів/катерів – (+0);
- підводних човнів – (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78268 (127+);
- спеціальної техніки –4070 (+0).
Втрати ворога на 13 лютого / Інфографіка Генштабу
До слова, високопоставлений чиновник НАТО днями підтвердив дані про величезні втрати росіян у війні проти України. Так, з початку повномасштабного вторгнення втрачено близько 1,3 мыльйона військових, з них приблизно 350 тисяч – загиблі.
Що відомо про останні успішні ураження ворожих цілей?
Бійці 118-ї окремої механізованої бригади вперше знищили російський ударний дрон "Клин" зі штучним інтелектом під час одного з його перших бойових застосувань.
На Лиманському напрямку оператори БПЛА 63-ї бригади виявили та знищили замасковану реактивну систему залпового вогню, попри всі спроби окупантів її сховати.
А в ніч на 12 лютого Сили оборони вдарили по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та по оборонному заводу в Тамбовській області. Атаку здійснили за допомогою ракет "Фламінго".