Про нову партію окупантів, яких ліквідували українські бійці, а також про численну знищену техніку ворога йдеться в офіціному зведенні Генштабу.

Які втрати росіян на 13 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

особового складу – близько 1250950 (+800) осіб;

танків – 11667 (+5);

бойових броньованих машин – 24028 (+3);

артилерійських систем – 37254 (+41);

РСЗВ – 1642 (+1);

засобів ППО – 1300 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133392 (+1239);

крилатих ракет – 4286 (+16);

кораблів/катерів – (+0);

підводних човнів – (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 78268 (127+);

спеціальної техніки –4070 (+0).



Втрати ворога на 13 лютого / Інфографіка Генштабу

До слова, високопоставлений чиновник НАТО днями підтвердив дані про величезні втрати росіян у війні проти України. Так, з початку повномасштабного вторгнення втрачено близько 1,3 мыльйона військових, з них приблизно 350 тисяч – загиблі.

Що відомо про останні успішні ураження ворожих цілей?