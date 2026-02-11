Йдеться про новий "шахедоподібний" ударний дрон, що має назву "Клин". Про успішне його знищення повідомила 118 окрема механізована бригада.

Як вдалося збити російський дрон "Клин"?

Російський безпілотник залетів у зону відповідальності 118 ОМБр 10 лютого, і його одразу було ліквідовано силами бригади.

118 ОМБр вперше збила російський дрон "Клин" із ШІ: дивіться відео

Цей ударний дрон зі штучним інтелектом є новинкою російського ВПК і його українськими силами було ліквідовано усього через чотири місяці після офіційної презентації. Вона відбулась у жовтні 2025 року на одній із виставок у Росії.

Попри заяви "аналоговнєтних" розробників про здатність дрона автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 кілометрів (за умови використання ретранслятора), "Клин" був доволі легко впольований, вочевидь, під час одного з перших своїх бойових вильотів,

– розповіли у 118 ОМБр.

Той факт, що українським військовим вдалося успішно знищити ворожий безпілотник такого типу, вкотре свідчить про їхню здатність швидко адаптовуватися до нових загроз та ефективно їм протидіяти.

Зверніть увагу! Російський ударний дрон зі штучним інтелектом "Клин" має такі технічні характеристики: його злітна вага становить 13,5 кілограмів; швидкість польоту – 108 – 300 км/год; довжина фюзеляжу – 1,6 метра; розмах крил – 1,9 метра; максимальна висота польоту – до 2 кілометрів; вага бойової частини – 5 кілограмів; типи БЧ частина – кумулятивна та фугасна наявна система повітряного підриву.

У 118 ОМБр вже ліквідовували першими новітні розробки противника. Так, 22 серпня 2025 року перехоплювачі БпЛА уразили у повітрі російський дрон-матку Orlan-30, який ніс на борту два FPV-дрони.

Що відомо про російський дрон "Клин"?