Речь идет о новом "шахедоподобном" ударном дроне, под названием "Клин". Об успешном его уничтожении сообщила 118 отдельная механизированная бригада.

К теме Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожили два вражеских БпЛА стоимостью 600 тысяч долларов

Как удалось сбить российский дрон "Клин"?

Российский беспилотник залетел в зону ответственности 118 ОМБр 10 февраля, и сразу был ликвидирован силами бригады.

118 ОМБр впервые сбила российский дрон "Клин" с ИИ: смотрите видео

Этот ударный дрон с искусственным интеллектом является новинкой российского ВПК и его украинскими силами было ликвидировано всего через четыре месяца после официальной презентации. Она состоялась в октябре 2025 года на одной из выставок в России.

Несмотря на заявления "аналоговнетных" разработчиков о способности дрона автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 километров (при условии использования ретранслятора), "Клин" был довольно легко подстрелен, очевидно, во время одного из первых своих боевых вылетов,

– рассказали в 118 ОМБр.

Тот факт, что украинским военным удалось успешно уничтожить вражеский беспилотник такого типа, в очередной раз свидетельствует об их способности быстро адаптироваться к новым угрозам и эффективно им противодействовать.

Обратите внимание! Российский ударный дрон с искусственным интеллектом "Клин" имеет следующие технические характеристики: его взлетный вес составляет 13,5 килограммов; скорость полета – 108 – 300 км/ч; длина фюзеляжа – 1,6 метра; размах крыльев – 1,9 метра; максимальная высота полета – до 2 километров; вес боевой части – 5 килограммов; типы БЧ часть – кумулятивная и фугасная имеется система воздушного подрыва.

В 118 ОМБр уже ликвидировали первыми новейшие разработки противника. Так, 22 августа 2025 года перехватчики БпЛА поразили в воздухе российский дрон-матку Orlan-30, который нес на борту два FPV-дрона.

Что известно о российском дроне "Клин"?