Беспилотник может сам выявлять и атаковать цели на расстоянии до 120 километров с ретранслятором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный" и телеграмм-канал "Подсолнух".
Смотрите также Путин заявил о разработке нового оружия: о чем речь
Что известно о новом российском дроне "Клин"?
Согласно опубликованным данным, аппарат способен самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров при условии применения ретранслятора. Альтернативный режим работы – функционирования как "воздушное минное поле", когда дрон патрулирует воздушное пространство около 80 минут.
Технические характеристики: взлетная масса – 13,5 килограмма;
- скорость полета – от 108 до 300 километров в час;
- длина фюзеляжа – 1,6 метра;
- размах крыльев – 1,9 метра;
- максимальная рабочая высота – до 2 километров.
- боевая часть весит 5 килограммов,
- предусмотрены два типа БЧ – кумулятивная и фугасная;
- аппарат оснащен системой воздушного подрыва.
На обнародованных фото видны элементы, изготовленные с использованием 3D-печати, в частности оптический модуль. Аэродинамическая схема сочетает черты "дельта"-безхвостки (похожую на Shahed) с элементами "утки" – передним горизонтальным оперением; один из элементов оперения расположен в верхней части фюзеляжа.
"Шахэды" теперь способны бить по движущимся целям
Россия использовала новую модификацию "Шахедов" с ночной оптикой для атаки на украинский железнодорожный эшелон, перевозивший топливо, на расстоянии 150 – 200 км от границы на Черниговщине.
Дрон имеет иранское происхождение и оснащен мощным миникомпьютером Nvidia Jetson Orin, способным обрабатывать видео и выполнять задачи автономного распознавания целей.