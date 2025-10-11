Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне еще не изготовили ничего нового, ведь если у них что-то и появляется, то это наработки еще советских времен. Все, что у них есть – это усовершенствовании модели старых образцов.
Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России
Какое оружие может произвести Россия?
Роман Свитан подчеркнул, что любое оружие, которое производит Россия сделана на основе ракетного комплекса "Тополь", а это еще советская разработка.
На базе "Тополь" они (россияне – 24 Канал) построили комплекс "Ярс" и пытались "Орешник". То есть они даже не способны изготовить достойную плеяду российских ракет. Их максимум это "Тополь" и "Ярс",
– сказал он.
Поэтому, военный эксперт считает, что россиянам не удастся изготовить ничего нового. А те заявления, которые звучат в Кремле, вероятно связаны с тем, что продолжаются дискуссии о предоставлении Украине Tomahawk. Таким образом Путин пытается повлиять информационно на это.
Оружие, о котором упоминал Путин, это может быть ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Россия несколько раз пыталась ее запустить, но результатов не было, возникали серьезные проблемы – гибли люди, страдала экология.
По словам Романа Свитана, если Кремлю удастся успешно завершить все испытания, то серьезных проблем для западных стран эта ракета не создаст, ведь ее легко выследить и возможно сбить.
Что известно о производстве российского оружия?
В России на вооружении есть комплекс "Ярс", который запускает межконтинентальные баллистические ракеты. Они угрожают полностью всей территории Украины. Оккупанты уже тестировали это оружие, однако попытки были неудачными.
Россия значительно масштабировала производство беспилотников, авиационной техники, кораблей и БМП. Это может свидетельствовать, что оккупанты готовятся к новой агрессии, возможно, против стран НАТО.
Путин, вероятно, пригрозил США новым российским оружием. Это произошло 10 октября 2025 года в ответ на размышления Трампа о предоставлении Украине ракет Tomahawk.