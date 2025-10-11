Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне еще не изготовили ничего нового, ведь если у них что-то и появляется, то это наработки еще советских времен. Все, что у них есть – это усовершенствовании модели старых образцов.

Какое оружие может произвести Россия?

Роман Свитан подчеркнул, что любое оружие, которое производит Россия сделана на основе ракетного комплекса "Тополь", а это еще советская разработка.

На базе "Тополь" они (россияне – 24 Канал) построили комплекс "Ярс" и пытались "Орешник". То есть они даже не способны изготовить достойную плеяду российских ракет. Их максимум это "Тополь" и "Ярс",

– сказал он.

Поэтому, военный эксперт считает, что россиянам не удастся изготовить ничего нового. А те заявления, которые звучат в Кремле, вероятно связаны с тем, что продолжаются дискуссии о предоставлении Украине Tomahawk. Таким образом Путин пытается повлиять информационно на это.

Оружие, о котором упоминал Путин, это может быть ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Россия несколько раз пыталась ее запустить, но результатов не было, возникали серьезные проблемы – гибли люди, страдала экология.

По словам Романа Свитана, если Кремлю удастся успешно завершить все испытания, то серьезных проблем для западных стран эта ракета не создаст, ведь ее легко выследить и возможно сбить.

Что известно о производстве российского оружия?