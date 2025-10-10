Диктатор Путин заявил об "ответе" и начал пугать "новым оружием". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство "ТАСС".

Что сказал Путин о Tomahawk и "новом оружии"?

Анонсировал появление у России нового оружия Путин в пятницу, 10 октября.

Это произошло после того, как у него поинтересовались, как будет реагировать Россия на передачу Украине Tomahawk.

Ответом России на "Томагавки" будет усиление системы ПВО,

– заявил Путин.

Детали о "новом оружии" диктатор пообещал сообщить "в ближайшее время". По его словам, "испытания идут успешно".

Перед этим он также хвастался развитием ядерного оружия. А потом добавил, что "современность" у россиян на "очень высоком уровне".

К слову, ранее Путин даже угрожал Трампу ухудшением двусторонних отношений из-за передачи Украине "Томагавков".

Что известно о передаче "Томагавков"?