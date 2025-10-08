Просто даже их наличие в Украине может сыграть свою роль в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Под ударом – более 1600 целей: эксперт объяснил, как Tomahawk могут изменить ход войны

Как ракеты Tomahawk будут влиять на Россию?

Издание отмечает, что поставки "Томагавков" может закончиться тем, что они не вылетят из пусковых установок. Да и процесс передачи, если она будет принята, не будет быстрым – на это уйдут месяцы.

Они могут никогда не покинуть свои пусковые установки, но это не означает, что они не будут иметь влияния на Москву,

– пишет The Telegraph.

Так, в любом случае Украина сможет использовать эти ракеты как рычаг постепенного усиления давления на российского диктатора, чтобы усадить его за стол переговоров.

На этом фоне издание цитирует Егора Чернева, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который очертил, как именно могут быть использованы "Томагавки".

Он предусмотрел ряд возможностей и этапов. В частности, Трамп может изменить решение и отказаться от передачи этих ракет; может разрешить экспорт, но одновременно запретить использование; также возможно разрешение на постепенный рост дальности ударов.

На каждом из этих этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры. А потому скорее всего поставки и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля. Если реакции не будет – сможем ударить несколькими по российской границе. Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры – радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по Кремлю и непосредственно по Путину,

– заметил Чернев.

Что известно о передаче "Томагавков"?