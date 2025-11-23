Такую информацию обнародовал колумнист Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Именно это вооружение Украина пыталась получить длительное время.

Что США могут предложить Украине?

Дэвид Игнатиус пишет, что американские чиновники, близкие к переговорному процессу в Женеве, сообщили, что в администрации США признают тот факт, что гарантии безопасности "недостаточно сильны" в плане Дональда Трампа.

Поэтому, по его словам, Вашингтон рассматривает поставки Украине крылатых ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой, как альтернативную меру для усиления послевоенного сдерживания.

Подобная идея возникла на фоне категорического отказа России от размещения европейских войск в Украине в качестве "сил сдерживания" после прекращения огня. Зато Tomahawk рассматривают как компромиссный вариант.

Отмечается, что, по мнению американских чиновников, Украина скорее всего не использует их превентивно против России, поскольку это приведет к потере дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Суверенитет Украины никогда нельзя ставить под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европе,

– подчеркнул один из чиновников.

Россия ставит абсурдные требования

Хотя этот план подается как "гибкая основа для переговоров", в нем предусмотрены сложные условия и значительные уступки с украинской стороны, в частности Киев должен отказаться от около 25% территории Донецкой области.

Соответствующее требование выдвигает Россия. Также в плане указана идея об ограничении численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек, однако, по словам чиновников, этот пункт могут пересмотреть или изъять.

Какие еще уступки предусматривает план Трампа?