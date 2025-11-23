Таку інформацію оприлюднив колумніст Девід Ігнатіус, посилаючись на власні джерела. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Саме це озброєння Україна намагалася отримати тривалий час.

Що США можуть запропонувати Україні?

Девід Ігнатіус пише, що американські чиновники, близькі до переговорного процесу в Женеві, повідомили, що в адміністрації США визнають той факт, що гарантії безпеки "недостатньо сильні" у плані Дональда Трампа.

Тому, за його словами, Вашингтон розглядає постачання Україні крилатих ракет Tomahawk у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою, як альтернативний захід для посилення післявоєнного стримування.

Подібна ідея виникла на тлі категоричної відмови Росії від розміщення європейських військ в Україні як "сил стримування" після припинення вогню. Натомість Tomahawk розглядають як компромісний варіант.

Зазначається, що, на думку американських чиновників, Україна радше за все не використає їх превентивно проти Росії, оскільки це призведе до втрати подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів та Європи.

Суверенітет України ніколи не можна ставити під загрозу. Це відкрило б шлюзи в Європі,

– наголосив один із посадовців.

Росія ставить абсурдні вимоги

Хоча цей план подається як "гнучка основа для переговорів", у ньому передбачені складні умови та значні поступки з українського боку, зокрема Київ має відмовитися від близько 25% території Донецької області.

Відповідну вимогу висуває Росія. Також у плані зазначена ідея про обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч осіб, проте, за словами посадовців, цей пункт можуть переглянути або вилучити.

