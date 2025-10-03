Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".
Что Путин говорит о ракетах Tomahawk?
По мнению российского диктатора, использование ракет Tomahawk Украиной невозможно без вмешательства Соединенных Штатов.
Поставки Киеву Tomahawk, если они и будут, никак не изменят соотношение сил на поле боя,
– считает Путин.
Он назвал опасными заявления о поставках дальнобойных ракет в Украину и подчеркнул, что это якобы нанесет вред отношениям России и США.
Кроме этого, по мнению Путина, заявления в США о Tomahawk призваны отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.
Получит ли Украина дальнобойные ракеты?
В интервью 24 Каналу советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Запад ведет долговременные разговоры о передаче Украине вооружения.
По его словам, проблема Украины заключается в том, что она воюет огромной ресурсной страной, которой помогает другое ресурсное государство – Китай. "Если бы мы воевали с сопоставимой по ресурсам страной, то результат уже был бы давно для всех понятен", – озвучил Подоляк.
В то же время в WSJ отметили, что США рассматривают возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, а также других ракет с дальностью до 800 километров.