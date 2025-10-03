Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".

Смотрите также Угрозы ударами по АЭС, война с Европой и куча поговорок: заявления Путина во время выступления на Валдае

Что Путин говорит о ракетах Tomahawk?

По мнению российского диктатора, использование ракет Tomahawk Украиной невозможно без вмешательства Соединенных Штатов.

Поставки Киеву Tomahawk, если они и будут, никак не изменят соотношение сил на поле боя,

– считает Путин.

Он назвал опасными заявления о поставках дальнобойных ракет в Украину и подчеркнул, что это якобы нанесет вред отношениям России и США.

Кроме этого, по мнению Путина, заявления в США о Tomahawk призваны отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты?