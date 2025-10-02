Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что когда Запад прекратит вести долговременные разговоры о том, когда именно он передаст оружие и размышлять в каком количестве, а начнет действовать оперативно, тогда будет соответствующий результат на фронте.

Почему Tomahawk лишь на страницах газет, а не на фронте?

Советник главы Офиса Президента уверен, что если бы было так, что партнеры Украины приняли решение о предоставлении ВСУ помощи и логистически быстро его реализовали, то все выглядело бы совсем иначе. Он отметил, что, что Россия в 2022-2023 годах сидела подавленная, а сегодня ведет себя нагло.

Это, как отметил Подоляк, и есть признак того, что Запад уже в который раз не принял соответствующего решения, сказав "да" относительно передачи определенных видов оружия, но по сути до сих пор стоит вопрос в том, когда это произойдет и в каком количестве его будут поставлять.

Когда нам говорят, что будут танки, но их 20-40, а F-16 условно 20, а здесь летает 200 Су и МиГ, то это совсем другая история,

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, есть такое западное оружие, которое показало себя очень эффективно на поле боя, однако есть такое, что не дает правильно противодействовать российской армии. К тому же его предоставляют союзники в недостаточном количестве. Это, как отметил советник главы ОПУ – неправильно, поэтому сегодня происходят со стороны России имитационные атаки на страны НАТО.

"Украина будет делать то, что нужно, просто наша проблема в том, что мы воюем с огромной ресурсной страной, которой помогает другое ресурсное государство – Китай, а непосредственно на поле боя помогает другой неадекват – Северная Корея. Если бы мы воевали с сопоставимой по ресурсам страной, то результат уже был бы давно для всех понятен", – озвучил Подоляк.

Советник главы ОПУ подытожил, что ситуация должна складываться так: Украина и Запад если договорились, например, о передаче ВСУ Tomahawk или TAURUS, то это должно быть не на страницах The Wall Street Journal или Financial Times, а на поле боя уже завтра. А вот в СМИ информация об этом должна появляться через месяц после того, как это оружие себя эффективно зарекомендует на фронте. Сейчас ситуация противоположная.

