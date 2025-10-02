Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що коли Захід припинить вести довготривалі розмови про те, коли саме він передасть зброю та розмірковувати в якій кількості, а почне діяти оперативно, тоді буде відповідний результат на фронті.
Чому Tomahawk лише на шпальтах газет, а не на фронті?
Радник глави Офісу Президента впевнений, що якби було так, що партнери Україні ухвалили рішення про надання ЗСУ допомоги й логістично швидко його реалізували, то все виглядало б зовсім інакше. Він зауважив на тому, що Росія у 2022-2023 роках сиділа пригнічена, а сьогодні поводиться нахабно.
Це, як наголосив Подоляк, і є ознака того, що Захід вже вкотре не ухвалив відповідного рішення, сказавши "так" стосовно передачі певних видів зброї, але по суті досі стоїть питання в тому коли це відбудеться й в якій кількості її постачатимуть.
Коли нам кажуть, що будуть танки, але їх 20-40, а F-16 умовно 20, а тут літає 200 Су та МіГ, то це зовсім інша історія,
– підкреслив Подоляк.
З його слів, є така західна зброя, яка показала себе дуже ефективно на полі бої, проте є така, що не дає правильно протидіяти російській армії. До того ж її надають союзники в недостатній кількості. Це, як наголосив радник глави ОПУ – неправильно, тому сьогодні відбуваються з боку Росії імітаційні атаки на країни НАТО.
"Україна буде робити те, що потрібно, просто наша проблема у тому, що ми воюємо з величезною ресурсною країною, якій допомагає інша ресурсна держава – Китай, а безпосередньо на полі бою допомагає інший неадекват – Північна Корея. Якби ми воювали зі співставною по ресурсах країною, то результат вже був би давно для всіх зрозумілий", – озвучив Подоляк.
Радник глави ОПУ підсумував, що ситуація має складатися так: Україна та Захід якщо домовились, наприклад, про передачу ЗСУ Tomahawk чи TAURUS, то це має бути не на сторінках The Wall Street Journal чи Financial Times, а на полі бою вже завтра. А от в ЗМІ інформація про це повинна з'являтися через місяць після того, як ця зброя себе ефективно зарекомендує на фронті. Наразі ситуація протилежна.
Що говорять західні медіа про плани щодо Tomahawk?
The Wall Street Journal повідомило, що нібито США розглядають можливість надіслати Україні далекобійні ракети, серед яких Tomahawk (летить на 2400 кілометрів) і Barracuda (понад 800 кілометрів).
Канал Fox News поговорив з спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом, який поінформував про те, що крапку в питанні чи передадуть Штати Tomahawk поставить тільки Трамп. Він розповів, що президент України Зеленський робив запит щодо цієї зброї, наразі рішення про її передачу для ЗСУ не ухвалене.
Видання Axios написало, що Tomahawk – той єдиний вид зброї, який Трамп нібито не хотів продавати країнам НАТО для подальшої передачі Україні в межах ініціативи PURL.