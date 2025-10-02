Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що коли Захід припинить вести довготривалі розмови про те, коли саме він передасть зброю та розмірковувати в якій кількості, а почне діяти оперативно, тоді буде відповідний результат на фронті.

Дивіться також Справжні дії чи шантаж Путіна: чому Трамп заговорив про удари вглиб Росії і Tomahawk

Чому Tomahawk лише на шпальтах газет, а не на фронті?

Радник глави Офісу Президента впевнений, що якби було так, що партнери Україні ухвалили рішення про надання ЗСУ допомоги й логістично швидко його реалізували, то все виглядало б зовсім інакше. Він зауважив на тому, що Росія у 2022-2023 роках сиділа пригнічена, а сьогодні поводиться нахабно.

Це, як наголосив Подоляк, і є ознака того, що Захід вже вкотре не ухвалив відповідного рішення, сказавши "так" стосовно передачі певних видів зброї, але по суті досі стоїть питання в тому коли це відбудеться й в якій кількості її постачатимуть.

Коли нам кажуть, що будуть танки, але їх 20-40, а F-16 умовно 20, а тут літає 200 Су та МіГ, то це зовсім інша історія,

– підкреслив Подоляк.

З його слів, є така західна зброя, яка показала себе дуже ефективно на полі бої, проте є така, що не дає правильно протидіяти російській армії. До того ж її надають союзники в недостатній кількості. Це, як наголосив радник глави ОПУ – неправильно, тому сьогодні відбуваються з боку Росії імітаційні атаки на країни НАТО.

"Україна буде робити те, що потрібно, просто наша проблема у тому, що ми воюємо з величезною ресурсною країною, якій допомагає інша ресурсна держава – Китай, а безпосередньо на полі бою допомагає інший неадекват – Північна Корея. Якби ми воювали зі співставною по ресурсах країною, то результат вже був би давно для всіх зрозумілий", – озвучив Подоляк.

Радник глави ОПУ підсумував, що ситуація має складатися так: Україна та Захід якщо домовились, наприклад, про передачу ЗСУ Tomahawk чи TAURUS, то це має бути не на сторінках The Wall Street Journal чи Financial Times, а на полі бою вже завтра. А от в ЗМІ інформація про це повинна з'являтися через місяць після того, як ця зброя себе ефективно зарекомендує на фронті. Наразі ситуація протилежна.

Що говорять західні медіа про плани щодо Tomahawk?