Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.
Які ракети можуть передати США?
США розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів, мовиться у статті.
Проте остаточне рішення ще не ухвалене.
Довідка. Tomahawk летить на понад 2400 кілометрів, а крилата ракета Barracuda – на понад 800 кілометрів. Defense Express указували, що "Барракуди" – проста дешева зброя, яку можна зібрати з викруткою і гайковим ключем. Barracuda-500 призначена для масового виробництва та масованих ударів.
Важливо, що США нададуть Україні розвідувальні дані для завдання ракетних ударів углиб території Росії. Це вже вирішене – і саме на тлі роздумів про можливу передачу далекобійних ракет.
У російському тилу можна бити по енергетичній інфраструктурі. Також дані західної розвідки допоможуть Києву атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції.
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
Голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк сказав 24 Каналу, що процес передач "Томагавків" буде непростим. До того ж потрібні і пускові установки для ракет. Тому зараз це виглядає швидше як тиск на Путіна.
Водночас аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що Україна може атакувати Крим ще до зими. Ідеться не тільки про удари з повітря, але навіть про десант з моря. Конкретну зброю не називають.