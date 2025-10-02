Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Які ракети можуть передати США?

США розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів, мовиться у статті.

Проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Довідка. Tomahawk летить на понад 2400 кілометрів, а крилата ракета Barracuda – на понад 800 кілометрів. Defense Express указували, що "Барракуди" – проста дешева зброя, яку можна зібрати з викруткою і гайковим ключем. Barracuda-500 призначена для масового виробництва та масованих ударів.

Важливо, що США нададуть Україні розвідувальні дані для завдання ракетних ударів углиб території Росії. Це вже вирішене – і саме на тлі роздумів про можливу передачу далекобійних ракет.

У російському тилу можна бити по енергетичній інфраструктурі. Також дані західної розвідки допоможуть Києву атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?