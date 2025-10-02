Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що питання передачі цих ракет лякає Росію та Володимира Путіна. В будь-якому випадку Україні буде важко застосувати ці ракети через відсутність наземних пускових установок.

Який є нюанс у передачі Україні Tomahawk?

Голова ГО "Україна в НАТО" зазначив, що ракети Tomahawk є предметом тиску адміністрації США та України на Кремль. В Росії це чудово розуміють.

Трамп хоче використати питання передання цих ракет Україні тільки для того, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів в будь-якому форматі. Тому не варто тішитись, що ми отримаємо Tomahawk найближчий місяць,

– наголосив він.

Романюк підкреслив, що США можуть передати Україні декілька ракет Tomahawk, але, наприклад, без відповідної пускової установки. Ми можемо їх фотографувати, виставляти у соціальні мережі, щоб начебто налякати Москву. Однак це не допоможе, адже застосувати їх ми не зможемо.

Романюк додав, що наша країна очікує від Сполучених Штатів ракет, але не Tomahawk. Крім того, Україна вперше отримає від Вашингтону розвідувальну підтримку,щоб ефективніше завдавати ударів по території Росії.

Ракети Tomahawk для України: що наразі відомо?