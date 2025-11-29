Україні потрібні були ракети Tomahawk, аби вивести з ладу російські НПЗ і змусити Москву піти на переговори на вигідніших умовах. Втім, для адміністрації США це виявилося недостатнім аргументом, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.
Яку пораду Віткофф дав Зеленському?
Як пише видання, спецпосланець Трампа Стів Віткофф порадив українським посадовцям не зациклюватися на жменьці ракет, які нібито не здатні нічого змінити у війні з Росією. Американський чиновник запропонував українцям попросити у президента США замість ракет десятирічне звільнення від тарифів. Він заявив, що, це, мовляв, значно підсилить українську економіку.
У коментарі The Wall Street Journal Віткофф хвалився, що займається укладанням угод, а тому постійно пропонує нові ідеї.
Зверніть увагу! Стів Віткофф відомий своїми проросійськими заявами та приязним ставленням до Володимира Путіна. Він просуває інтереси Кремля в адміністрації США. Зокрема, про це свідчить нещодавно оприлюднений запис розмови американця з радником диктатора Юрієм Ушаковим. Віткофф інструктує росіян, як завоювати прихильність Дональда Трампа.
Що відомо про відмову Трампа передати Україні Tomahawk?
- У злитій в ЗМІ розмові Віткоффа і Ушакова, перший радить, аби Володимир Путін зателефонував Дональду Трампу перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому 17 жовтня.
- Відомо, що очільник Кремля дослухався до поради Віткофф і подзвонив президенту США 16 жовтня. Після цієї розмови Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у передачі "Томагавків".
- Хоча раніше американський лідер натякав на те, що розглядає можливість передачі Києву далекобійних ракет на тлі непоступливості Путіна.