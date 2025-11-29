Раніше він очолював дипломатичні зусилля Трампа щодо ситуації на Близькому Сході, і недавно займався угодою між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ідеться про бізнес, а не мир: план США передбачає трильйонні інвестиції в Росію, – FT

Яку роль відіграє Кушнер у переговорах?

Джаред Кушнер долучився до спроб закінчення війни Росії проти України. Джерела видання стверджують, що бізнесмен працює спільно зі спецпредставником Стівом Віткоффом над початковим проєктом тексту мирної угоди.

Це спричинило занепокоєння європейських союзників через можливу прихильність до Росії. Наступного тижня Віткофф прибуде до Москви, щоб "фінально узгодити" мирний план, і Кушнер, ймовірно, буде присутній також.

Він розумник, і ми завжди запрошуємо Джареда, коли хочемо укласти угоду,

– заявляв Дональд Трамп.

Кушнер, хоч і не планував повертатися до урядових питань, погодився консультувати Віткоффа над мирним планом. Чиновники відзначають, що його дипломатичний досвід робить його важливим учасником переговорів.

Кушнер і Віткофф раніше взаємодіяли з Кирилом Дмитрієвим, що занепокоїло Європу. Тепер вони фактично повторюють модель 20-пунктової угоди для Гази, яка призвела до короткого перемир’я й звільнення заручників.

Що ще відомо про Кушнера?