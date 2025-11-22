Усі 28 пунктів було розроблено саме за результатами цієї зустрічі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Як у США сприймають мирний план?

За даними видання, наприкінці жовтня в Маямі відбулася зустріч Стіва Віткоффа, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та Кирило Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Один з американських посадовців розповів агентству, що адміністрація Трампа видала спеціальний дозвіл на його в'їзд, бо Дмитрієва та його фонд було внесено до чорного списку урядом Сполучених Штатів у 2022 році.

За словами співрозмовників, план, який ухвалили за результатами зустрічі, став несподіванкою для американських чиновників у різних сферах й викликав непорозуміння в посольствах по всьому Вашингтону та Європі.

Документ, який закликає до значних поступок з боку України, схоже, суперечить жорсткішій позиції, яку адміністрація Трампа нещодавно зайняла щодо Москви, зокрема шляхом санкцій щодо її енергетичного сектору,

– ідеться у статті.

Американські чиновники та законодавці дедалі більше стурбовані зустріччю представників адміністрації Дональда Трампа з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим минулого місця щодо створення мирного плану.

Джерела кажуть, що багатьох високопосадовців у Державному департаменті та Раді національної безпеки не проінформували, а Кіт Келлог, який нібито планує піти у відставку в січні, також був виключений з переговорів.

Американські чиновники та інші особи, з якими поспілкувалося Reuters, також заперечили інформацію про те, що державний секретар Марко Рубіо брав участь у всьому процесі розробки такого плану припинення війни.

Це спричинило занепокоєння в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, що Віткофф і Кушнер оминули міжвідомчий процес, а обговорення з Дмитрієвим призвели до плану, який відповідає російським інтересам", – додали там.

До слова, також агентство повідомило, що секретарю РНБО Рустему Умєрову в США нібито показали 28-пунктний мирний план. Документ передали Україні через Туреччину, а згодом його представили у Києві.

Що відомо про мирний план США?