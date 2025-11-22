Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про представлення мирного плану?

За даними двох джерел агентства, секретар РНБО Рустем Умєров перебував із візитом у Маямі на початку тижня. Там він нібито міг обговорювати мирний план зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Одне із джерел уточнило, що саме під час цього візиту Віткофф показав Умєрову план. Зазначається, що потім Сполучені Штати передали документ Україні через турецький уряд, а вже 20 листопада його представили у Києві.

Умєров назвав свою роль "технічною" та заперечив обговорення плану по суті з офіційними особами США,

– написали у виданні.

Водночас речниця Білого дому Керолін Лівітт наголосила, що будь-яка мирна угода "має передбачати гарантії безпеки та стримування для України, Європи та Росії", а також включати економічні стимули для обох сторін.

Останні заяви про мирний план