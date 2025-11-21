У четвер, 27 листопада, у США святкують День подяки. Цей день американський лідер вважає "найкращим моментом" для України погодитися на його мирний план, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Зеленський обговорив з віцепрезидентом США мирний план Трампа, – Axios

Які нові заяви зробив Трамп про Україну?

Дональд Трамп заявив, що наступний четвер – це кінцевий час, коли Київ може погодитися на американську мирну пропозицію.

Також президент США заявив, що Україна втрачає території, а Путін нібито хоче закінчення війни.

Окрім того, політик наголосив, що не буде скасовувати санкції проти нафтових компаній Росії.

Раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп поспішає покласти кінець війні в Україні до кінця 2025 року. США здійснюють сильний тиск на Володимира Зеленського, що підтвердив і сам український лідер.