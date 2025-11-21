У п'ятницю, 21 листопада, Володимир Зеленський обговорив мирний план із Джей Ді Венсом, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Що відомо про розмову Зеленського і Венса?

Як повідомили два обізнані джерела, президент України провів телефонну розмову із віцепрезидентом США.

Видання зазначає, що наразі це був найвищий рівень контакту між США та Україною щодо нового плану.

За словами джерел, Зеленський сказав адміністрації Трампа, що готовий до переговорів, але Білий дім наполягає на підписанні документа до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Перед тим, як поговорити з Венсом, Володимир Зеленський провів відеоконференцію з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб обговорити мирний план Трампа. Європейські союзники наполягають на тому, щоб основою для будь-яких переговорів була лінія зіткнення. У такий спосіб вони відкидають деякі пункти американської пропозиції, яка вимагає від України здачу Росії усього Донбасу.

Довідка: Низка ЗМІ вже оприлюднили повний текст мирного плану Трампа з 28 пунктів. У ньому від Києва вимагають відмовитися від територій на сході, погодитися ніколи не вступати до НАТО та прийняти повну амністію для росіян, які скоїли воєнні злочини. Водночас план передбачає безпрецедентні гарантії безпеки від США та Європи, створені за моделлю статті 5 НАТО, які зобов'язали б США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

