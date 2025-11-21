В пятницу, 21 ноября, Владимир Зеленький обсудил мирный план с Джей Ди Венсом, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что известно о разговоре Зеленского и Вэнса?

Как сообщили два осведомленных источника, президент Украины провел телефонный разговор с вице-президентом США. Издание отмечает, что это был самый высокий уровень контакта между США и Украиной по поводу нового плана.

По словам источников, Зеленский сказал администрации Трампа, что готов к переговорам, но Белый дом настаивает на подписании документа ко Дню благодарения, то есть до 27 ноября.

Перед тем как поговорить с Венсом, Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить мирный план Трампа. Европейские союзники настаивают на том, чтобы основой любых переговоров была линия столкновения.

Таким образом они отвергают некоторые пункты американского предложения, требующего от Украины сдачи России всего Донбасса.

Справка: Ряд СМИ уже обнародовал полный текст мирного плана Трампа из 28 пунктов. В нем от Киева требуют отказаться от территорий на востоке, согласиться никогда не вступать в НАТО и принять полную амнистию для россиян, совершивших военные преступления. В то же время, план предусматривает беспрецедентные гарантии безопасности от США и Европы, созданные по модели статьи 5 НАТО, которые обязали бы США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

