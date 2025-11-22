Все 28 пунктов были разработаны именно по результатам этой встречи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Как в США воспринимают мирный план?

По данным издания, в конце октября в Майами состоялась встреча Стива Уиткоффа, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Один из американских чиновников рассказал агентству, что администрация Трампа выдала специальное разрешение на его въезд, потому Дмитриева и его фонд был внесен в черный список правительством Соединенных Штатов в 2022 году.

По словам собеседников, план, который приняли по результатам встречи, стал неожиданностью для американских чиновников в различных сферах и вызвал недоразумение в посольствах по всему Вашингтону и Европе.

Документ, который призывает к значительным уступкам со стороны Украины, похоже, противоречит жесткой позиции, которую администрация Трампа недавно заняла в отношении Москвы, в частности путем санкций в отношении ее энергетического сектора,

Американские чиновники и законодатели все больше обеспокоены встречей представителей администрации Дональда Трампа с российским посланником Кириллом Дмитриевым в прошлом месте по созданию мирного плана.

Источники говорят, что многих высокопоставленных чиновников в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности не проинформировали, а Кит Келлог, который якобы планирует уйти в отставку в январе, также был исключен из переговоров.

Американские чиновники и другие лица, с которыми пообщалось Reuters, также отрицали информацию о том, что государственный секретарь Марко Рубио участвовал во всем процессе разработки такого плана прекращения войны.

Это вызвало беспокойство в администрации и на Капитолийском холме, что Виткофф и Кушнер обошли межведомственный процесс, а обсуждение с Дмитриевым привели к плану, который соответствует российским интересам", – добавили там.

К слову, также агентство сообщило, что секретарю СНБО Рустему Умерову в США якобы показали 28-пунктный мирный план. Документ передали Украине через Турцию, а впоследствии его представили в Киеве.

Что известно о мирном плане США?