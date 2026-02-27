Про це керівник Офісу Президента повідомив в інтерв'ю Al Modon.

Що сказав Буданов про завершення війни?

За словами Кирила Буданова, Росія має серйозні проблеми майже в усіх сферах та не може перемогти Україну на полі бою.

"Чи усвідомлює це російське керівництво – це вже інше питання", – додав керівник ОП.

Водночас він наголосив, що санкції проти економіки Росії не можна скасовувати навіть після завершення війни. В іншому випадку це лише спонукатиме росіян до нової агресії. Так само, за словами Буданова, не можна дозволити ворогу відновити свій економічний потенціал.

Заморожені російські активи та більшість майбутніх прибутків мають бути використані для виплати репарацій та відбудови України,

– зазначив Буданов.

Щодо плану президента США Дональда Трампа очільник ОП відповів, що це перше, що з початку війни дозволило обговорити досягнення справжнього миру.

Яка ситуація з територіями?