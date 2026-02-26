Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у новому інтерв'ю виданню Al-Modon.
Чи віддасть Україна території?
Керівник Офісу президента повідомив, що питання територій було ключовим на нещодавніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії у Женеві. За його словами, Київ займає жорстку позицію з цього приводу.
Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені,
– сказав він.
За його словами, Росія прагне захопити не конкретні регіони, а всю Україну. Він додав, що за 12 років Москва не змогла повністю окупувати жодної частини нашої країни, і, на думку Буданова, ця ситуація не зміниться у майбутньому.
До слова, нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН також заявляла, що Київ ніколи не погодиться на подібне, і що Росія відчуває безкарність за свої злочини.
Про що ще заявляв Буданов?
Також в інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що наразі не варто очікувати внутрішніх змін у Росії. За його словами, необхідним є створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.
Ще раніше керівник Офісу президента повідомляв, що позиція Росії щодо територій залишається незмінною. Вони продовжують вимагати контроль над усім Донбасом. Попри це, прогрес у перемовинах усе ж є.
Нагадаємо, стосовно територій Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може поступитись навіть частиною території, яка залишається під контролем Києва. Від цього залежить безпека сотень тисяч людей.