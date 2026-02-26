Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у новому інтерв'ю виданню Al-Modon.

Дивіться також Попереджав ще у листопаді 2021 року: журналіст зі США пригадав точні прогнози Буданова

Чи віддасть Україна території?

Керівник Офісу президента повідомив, що питання територій було ключовим на нещодавніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії у Женеві. За його словами, Київ займає жорстку позицію з цього приводу.

Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені,

– сказав він.

За його словами, Росія прагне захопити не конкретні регіони, а всю Україну. Він додав, що за 12 років Москва не змогла повністю окупувати жодної частини нашої країни, і, на думку Буданова, ця ситуація не зміниться у майбутньому.

До слова, нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН також заявляла, що Київ ніколи не погодиться на подібне, і що Росія відчуває безкарність за свої злочини.

Про що ще заявляв Буданов?