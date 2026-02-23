Про це під час спілкування з журналістами заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також У "Хартії" назвали дві умови, які змусять Кремль самому бажати мирних переговорів

Як Буданов оцінює переговори з росіянами?

Буданов зазначив, що сприймає перебіг мирних переговорів зі "стриманим оптимізмом".

Ми точно рухаємося порівняно з першою зустрічю. Багато питань вже зрушили з місця,

– сказав генерал.

На запитання, чи є в нього відчуття, що росіяни намагаються затягнути переговори, він відповів заперечно.

Також, за словами Буданова, обидві сторони не хочуть втратити США. Російські представники відкрито про це говорять.