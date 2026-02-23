Командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо NV назвав дві основні умови, за яких Росія захоче справжніх, а не фейкових перемовин.

Коли переговори про мир матимуть сенс?

За словами Бутусова, ефективні перемовини про мир почнуться тільки після того, як українські сили зупинять просування росіян, і вони кілька місяців не зможуть зробити ані кроку вперед.

Командир підкреслив, що формат миру і сам початок переговорів залежатимуть лише від того, на яких позиціях Сили оборони зупинять російський наступ.

Бутусов зауважив, що в України є сили та люди для того, щоб стримати лінію фронту. Також наша країна має можливості для того, аби у рази зменшити власні втрати і збільшити ворожі.

Нашій країні бракує іншого – чесності і відповідальності на кожній ділянці фронту. Доповіді від командирів нагору мають бути правдивими.

Військовий наголосив, що проблема на фронті – це кількість, не моральне виснаження, а якість та ефективність. Перевагу матиме той, хто перший організує високотехнологічне поле бою.

