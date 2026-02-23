Командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо NV назвав дві основні умови, за яких Росія захоче справжніх, а не фейкових перемовин.
Коли переговори про мир матимуть сенс?
За словами Бутусова, ефективні перемовини про мир почнуться тільки після того, як українські сили зупинять просування росіян, і вони кілька місяців не зможуть зробити ані кроку вперед.
Командир підкреслив, що формат миру і сам початок переговорів залежатимуть лише від того, на яких позиціях Сили оборони зупинять російський наступ.
Бутусов зауважив, що в України є сили та люди для того, щоб стримати лінію фронту. Також наша країна має можливості для того, аби у рази зменшити власні втрати і збільшити ворожі.
Нашій країні бракує іншого – чесності і відповідальності на кожній ділянці фронту. Доповіді від командирів нагору мають бути правдивими.
Військовий наголосив, що проблема на фронті – це кількість, не моральне виснаження, а якість та ефективність. Перевагу матиме той, хто перший організує високотехнологічне поле бою.
Зеленський висунув Трампу умови для миру:
Володимир Зеленський пропонує три кроки. Перший – США мають дати Україні чіткі гарантії безпеки без переговорів із Путіним. Другий – виділити гроші на відбудову після війни. Третій – домогтися припинення вогню.
На думку багатьох, починати треба саме з припинення вогню. Бо поки триває війна, говорити про відбудову чи гарантії безпеки немає сенсу. Трамп уже намагався переконати Путіна погодитися на перемир'я, але той відмовився. Питання в тому, чи має Трамп реальні важелі тиску.
Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, США мали б посилити допомогу Україні. Але тут є проблема: Трамп виступає проти виділення американських грошей на підтримку України і вважає це помилкою попередньої влади.
Щодо гарантій безпеки – навіть якщо їх пообіцяють, незрозуміло, чи США готові реально вступати у війну, якщо Росія знову нападе.
Тому головна гарантія для України – це сильна армія і потужний оборонний потенціал, щоб Росія не ризикнула нападати знову. Для цього Україна має зробити ставку на розвиток війська і оборонної промисловості. І це рішення має підтримати саме українське суспільство.