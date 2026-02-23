Росія більше не може підтримувати значний темп наступу, оскільки втрати відчутні. Про це глава держава розповів в інтерв'ю BBC.

Скільки солдатів втрачають росіяни щомісяця?

Зеленський заявив, що з грудня українські сили в середньому знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців щомісяця. До недавнього часу Росія мобілізувала приблизно 40 – 44 тисячі осіб на місяць, одночасно втрачаючи близько 35 тисяч.

Наразі фіксується чисте скорочення російського угруповання, яке воює проти України, на 8 – 10 тисяч військових щомісяця. За підрахунками, кожен кілометр просування російських сил обходиться їм у середньому в 157 загиблих солдатів.

Глава держави наголосив, що цього року Україна втрачає менше територій. Якщо торік загальні втрати становили близько 4 200 квадратних кілометрів, то в січні та лютому поточного року ситуація змінилася – Сили оборони вже повернули приблизно 300 квадратних кілометрів.

Чи можуть у Росії провести загальну мобілізацію, щоб компенсувати втрати?