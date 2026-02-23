Можливо, Путін задовольниться Донбасом на певний час. Але за кілька років, відновивши сили, він нападе знову. Таку думку в інтерв'ю BBC висловив український лідер.

Чому Зеленський не погодиться на територіальні поступки Росії?

Володимир Зеленський рішуче проти припинення вогню на умовах Кремля, які передбачають відмову України від стратегічних територій, що Росія не змогла захопити попри великі втрати.

Президен пояснив, що передача Росії частини Донеччини, а також територій Херсонської й Запорізької областей призвела би до того, що сотні тисяч українців були вимушені покинути свої домівки.

За словами політика, виведення ЗСУ з частково окупованих областей означало б послаблення український. "І я впевнений, що таке "відведення" розкололо б наше суспільство", – додав він.

Окремо Зеленський підкреслив, що перемога України – це збереження незалежності та повернення кордонів 1991 року. Водночас він визнав, що швидке звільнення всіх територій зараз означало б надто великі втрати. Україні бракує людей і зброї.

Президент також прокоментував переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Зеленський підкреслив, що США мають зупиняти Росію, а не намагатися їй догодити.

