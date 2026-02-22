Відповідну заяву американський високопосадовець зробив в інтерв'ю Fox News.
Що сказав Віткофф про Путіна?
Спеціальний представник США, коментуючи звинувачення у свій бік стосовно неодноразових зустрічей з російською стороною, зокрема, Володимиром Путіним неочікувано заступився та розхвалив диктатора за "чесність".
Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження,
– заявив він.
Стів Віткофф зізнався, що неодноразово зазнавав критику з боку інших через зустрічі з Володимиром Путіним, які пройшли щонайменше 8 разів. За його словами, контакти були необхідними для кращого розуміння ситуації.
"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. Я справді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними", – додав він.
На його думку, попередні переговори у Москві все ж були важливими. Американський високопосадовець висловив сподівання, що справу вдасться довести до кінця, маючи на увазі закінчення російсько-української війни.
Про що ще заявив Віткофф?
Він назвав війну в Україні безглуздою, мовляв, сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні, а також заговорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна за участю Трампа.
До слова, зовсім нещодавно американський президент похвалив свого спецпредставника Стіва Віткоффа за вміння домовлятись із Володимиром Путіним. Їхня перша зустріч у Кремлі тривалі понад чотири години.
Наприкінці січня Віткофф заявив про "продуктивні та конструктивні" зустрічі в Маямі з Кирилом Дмитрієвим в рамках посередницьких зусиль США щодо просування мирного врегулювання "українського конфлікту".