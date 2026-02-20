Про це американський лідер повідомив у середу, 19 лютого, під час свого виступу на засіданні Ради миру.

Як Трамп схарактеризував Віткоффа?

Трамп поділився історією перших перемовин Стіва Віткоффа та Володимира Путіна у Кремлі. За словами очільника США, спочатку планувалась зустріч на 15 – 20 хвилин, оскільки він вважав, що спецпосланець мало обізнаний у питанні Росії та політики Путіна. Втім перемовини затягнулись на чотири години.

Глава держави зауважив, що кілька разів він намагався зателефонувати Віткоффу під час його візиту до Кремля, але той залишався на зустрічі із російським президентом.

Я передзвонюю: "Скажіть Стіву, щоб подзвонив мені, коли закінчить. Я хочу дізнатись, що, чорт забирай, відбувається". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години під час першої зустрічі. Це талант. І вони порозумілись,

– сказав Трамп.

Американський лідер також підкреслив авторитет Віткоффа, зазначивши, що його поважають у США, Європі та навіть Росії.

"Усі його люблять. Україна любить його, Європа любить його, Росія любить його", – додав Трамп.

Що раніше про Віткоффа казав Трамп?