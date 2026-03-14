Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції France Inter.

Чи дякували США Україні за допомогу?

Журналіст поцікавився у Зеленського, чи відчуває він певний "реванш" через те, що тепер уже Україна пропонує допомогу партнерам, зокрема для відбиття іранських атак на Близькому Сході, а не навпаки. У відповідь президент сказав, що має "інше почуття".

Він пояснив, що добре пам’ятає, як це – опинитися в ситуації, коли допомога не надходить одразу. Тому, коли Україна отримала запит від США та держав Близького Сходу, реакція була швидкою.

"Моя реакція дуже проста на слова "А що ви за це хочете?". Це питання не сьогоднішнього дня, це питання захисту цивільних людей, це номер один, що нам було потрібно в перший день, коли гинули наші люди. Усі довго вирішували, як допомогти Україні. Ми зараз вирішили відправити експертів. Що вони нас попросили, ми це й зробили", – каже Зеленський.

Він також зазначив, що питання використання перехоплювачів обговорював із президентом Франції Емманюелем Макроном. При цьому жодних умов для співпраці Україна не висувала, адже, за як сказав Зеленський, "Франція нам допомагала, ми допомагаємо Франції".

На запитання, чи подякував йому Дональд Трамп за пропозицію допомоги, Зеленський відповів, що такої подяки не отримував і не очікує її. Президент наголосив, що для нього важливіше те, що США підтримували Україну, а тепер Київ може допомогти захистити американських військових.

Однак згодом він додав: "Хоча хотілося б, щоб хтось сказав "спасибі". Ми любимо, коли нам дякують".

