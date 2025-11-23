Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис президента України.

Як відреагував Зеленський на слова Трампа?

Володимир Зеленський повідомив 23 листопада, що мав розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі роботи у Женеві. Там, за словами президента України, делегації намагаються наблизити Україну та Європу до "надійного миру і безпеки".

Також Зеленський подякував США і Дональду Трампу за підтримку і лідерство. Заява українського лідера з'явилась після того, як чинний президент США звинуватив Україну у нібито "відсутності вдячності" за допомогу у протидії російській агресії.

Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність,

– йдеться в дописі.

Український президент ще раз висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку країни.

Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців…Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко…

– додав Зеленський.

Що передувало?