Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис президента України.
Дивіться також Трамп назвав війну програшною для обох сторін і звинуватив Україну у відсутності вдячності
Як відреагував Зеленський на слова Трампа?
Володимир Зеленський повідомив 23 листопада, що мав розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі роботи у Женеві. Там, за словами президента України, делегації намагаються наблизити Україну та Європу до "надійного миру і безпеки".
Також Зеленський подякував США і Дональду Трампу за підтримку і лідерство. Заява українського лідера з'явилась після того, як чинний президент США звинуватив Україну у нібито "відсутності вдячності" за допомогу у протидії російській агресії.
Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність,
– йдеться в дописі.
Український президент ще раз висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку країни.
Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців…Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко…
– додав Зеленський.
Що передувало?
Президент США Трамп написав у своїй соцмережі, що вважає війну Росії проти України "жорстокою і програшною для всіх".
За його словами, вторгнення Росії стало можливим нібито тільки під час президентства Джо Байдена, а саму війну він назвав "людською катастрофою".
Трамп також звинуватив Україну у нібито "відсутності вдячності" за підтримку, додавши, що "Європа продовжує купувати нафту в Росії".