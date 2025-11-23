Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.
Как отреагировал Зеленский на слова Трампа?
Владимир Зеленский сообщил 23 ноября, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне работы в Женеве. Там, по словам президента Украины, делегации пытаются приблизить Украину и Европу к "надежному миру и безопасности".
Также Зеленский поблагодарил США и Дональда Трампа за поддержку и лидерство. Заявление украинского лидера появилось после того, как действующий президент США обвинил Украину в якобы "отсутствии благодарности" за помощь в противодействии российской агрессии.
Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность,
– говорится в заметке.
Украинский президент еще раз выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку страны.
Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев...Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америке..
– добавил Зеленский.
Что предшествовало?
Президент США Трамп написал в своей соцсети, что считает войну России против Украины "жестокой и проигрышной для всех".
По его словам, вторжение России стало возможным якобы только во время президентства Джо Байдена, а саму войну он назвал "человеческой катастрофой".
Трамп также обвинил Украину в якобы "отсутствии благодарности" за поддержку, добавив, что "Европа продолжает покупать нефть у России".