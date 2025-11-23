Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

Как отреагировал Зеленский на слова Трампа?

Владимир Зеленский сообщил 23 ноября, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне работы в Женеве. Там, по словам президента Украины, делегации пытаются приблизить Украину и Европу к "надежному миру и безопасности".

Также Зеленский поблагодарил США и Дональда Трампа за поддержку и лидерство. Заявление украинского лидера появилось после того, как действующий президент США обвинил Украину в якобы "отсутствии благодарности" за помощь в противодействии российской агрессии.

Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность,

– говорится в заметке.

Украинский президент еще раз выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку страны.

Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев...Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америке..

– добавил Зеленский.

