Як зауважив 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації Олег Рибачук, Віткофф і Трамп є давніми друзями. Саме тому американський лідер не хоче змінювати свого перемовника.

Чому саме Віткофф представляє США?

Посланець Трампа дружить з ним багато років, вони пережили різні етапи: банкрутство, реалізацію великих бізнес-проєктів. Тому не має ніякої випадковості у тому, що Віткофф став головним перемовником між Росією та Україною.

Я добре пам'ятаю, як молодий американський журналіст йшов слідом за Віткоффом у Давосі та запитував його, чому він уже був 8 разів у Москві, але жодного разу не приїжджав у Київ. Віткофф не відповів і просто пішов,

– зауважив Олег Рибачук.

Також багато питань виникає щодо його відносин з російським бізнесом. Ймовірно, через це він так поспішав втекти від журналістів. Цікаво, що зараз Віткофф і Джаред Кушнер ведуть переговори з іранцями в Омані. Незрозуміло, чому ці посланці такі універсальні.

"Дуже складно порівняти особливості близькосхідної політики, арабської та російсько-української. Ні у Кушнера, ні у Віткоффа немає такого досвіду. Ба більше, вони не представляють державні інституції, Держдеп, але є ключовими учасниками переговорів", – додав Олег Рибачук.

Сьогодні малоймовірно, що Трамп захоче замінити кимось Віткоффа. Він уже настільки увійшов у процес, тому точно вестиме його до кінця.

Як тривають переговори між Україною та Росію?