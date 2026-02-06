Зокрема, розв'язати питання контролю над Донеччиною поки не вдалося. Про це поінформоване джерело повідомило "РБК-Україна".

Які нові деталі зустрічі в Абу-Дабі?

За даними джерела, спочатку делегації провели коротку зустріч у широкому складі. Після неї команди працювали по підгрупах.

Проте щодо процедурних питань є просування вперед. Головне питання, яке обговорювалось по військовому треку – це процедура розведення сторін – як це має технічно відбуватись,

– повідомив співрозмовник.

До того ж сторони порушили питання визначення термінів та процедур припинення вогню, а також моніторингу. Крім того, обговорили, як створити Центр для контролю дотримання майбутніх домовленостей.

Як уточнило джерело, під час зустрічі російська сторона не порушила питання зміни чисельності української армії чи заборону на певні види озброєння.

Попередньо делегації домовились про нову зустріч найближчим часом у такому ж складі.

Водночас українська влада зазначає, що Москва може використати нещодавній замах на заступника керівника російського ГРУ генерала Алєксєєва для затягування переговорів, їхнього зриву або зміни складу своєї делегації з міркувань безпеки.

Що відомо про нещодавні переговори?