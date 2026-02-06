Такого висновку дійшли у The New York Times.

Які підсумки тристоронніх переговорів у Абу-Дабі?

Зустріч тривала два дні, однак уже невдовзі після її завершення стало очевидно, що реальний прогрес обмежився гуманітарною складовою. Ключові розбіжності – щодо майбутнього окупованих територій та гарантій безпеки для України після війни – так і залишилися без зрушень.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про домовленість щодо обміну 314 військовополоненими, назвавши це підсумком "детальних і продуктивних мирних переговорів". Водночас експерти застерігають, що подібні кроки між Києвом і Москвою не свідчать про стратегічний прорив.

Фактичний обмін відбувся вже за кілька годин після переговорів – сторони передали одна одній 157 полонених. Це стало першим таким обміном із початку жовтня.

Переговори тривають, атаки теж

Переговорний процес відбувався на тлі нових масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України. Напередодні зустрічі Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак за останні місяці, застосувавши сотні дронів і десятки ракет. За оцінками української сторони, вартість цієї атаки для Москви склала близько 325 мільйонів доларів.

Незважаючи на заяви США про тимчасове припинення ударів по енергетичних об’єктах, Росія продовжувала завдавати ударів по логістичних вузлах, які забезпечують функціонування енергосистеми.

На яких позиціях залишаються сторони?

Росія публічно не відмовилася від своїх початкових вимог. За даними російських державних медіа, Кремль наполягає на передачі всього Донбасу та його міжнародному визнанні як частини Росії. Крім того, Москва категорично відкидає будь-які гарантії безпеки для України, пов’язані з присутністю західних військ або можливим членством у НАТО.

Україна, зі свого боку, заявляє про готовність тимчасово зафіксувати лінію фронту та допускає відкладення питання вступу до НАТО, але відкидає територіальні поступки й зміну міжнародного статусу Донбасу.

Експерти зазначають, що схилити Кремль до компромісів буде надзвичайно складно, оскільки в Москві вважають, що мають перевагу на полі бою, попри значні втрати та повільні темпи наступу.

Український політолог Володимир Фесенко охарактеризував переговори як "проміжні" та зазначив, що не очікував від них серйозних результатів, зважаючи, зокрема, на суперечливу ситуацію навколо так званого енергетичного перемир’я.

