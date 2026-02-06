Заява росіян про міжнародне визнання окупованих територій є дуже цікавою. Як пояснив 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, у минулому такі прецеденти вже були.

Що стоїть за вимогою Росії?

Колись Кремль уже вимагав визнання Криму, навіть Сполучені Штати про це думали, але європейські союзники виступили категорично проти. Вони принципово стоять на своїх позицій та не хочуть відкривати "скриньку Пандори".

Європейці розуміють, що Росія може відновити атаки не тільки на Україну. Наприклад, країни Балтії уже давно під загрозою. Тому від цієї ідеї відмовилися. Навіть у першому варіанті мирного плану з 28 пунктів – у жодному не мовилось про юридичне визнання окупації.

"Зараз це відбулося досить цікаво – після розмови Путіна з Сі Цзіньпіном. Це можна сприймати як намагання "потопити" переговорний процес. Ще один важливий момент, який це підтверджує, – слова Лаврова про те, що Росія не приймає гарантії безпеки про які писали у Financial Times", – наголосив Олександр Леонов.

Зверніть увагу! У російському МЗС заявили, що "Україна з партнерами формує вісь зла". Так відреагували на документ, де передбачено відправлення миротворців в Україну після перемир'я, зрощення ВПК України та країн НАТО та інше. Іноземні сили росіяни назвали “законними цілями”.

Фактично мовиться про те, що Росія розглядає можливість поновлення агресії, бо по-іншому складно пояснити, чому контингент, який буде в Україні після режиму припинення вогню – назвали воєнною ціллю. Складається враження, що саме це більш принципово Кремлю, ніж територіальні питання, які поки неможливо врегулювати.

Втім напередодні виборів Дональд Трамп точно не піде на визнання окупації. Навіть у свою першу каденцію він не зміг цього зробити з Кримом, адже є рішення, що ніхто з чиновників у Сполучених Штатах не може йти на подібні кроки. Проте дуже цікавою залишається роль Китаю у цій історії.

Які ще вимоги озвучує Росія на переговорах?