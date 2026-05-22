Настав переломний момент у війні. Тиск на Москву зростає. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга за підсумками неформальної міністерської зустрічі Ради НАТО – Україна в Гельсінгборзі.

Що кажуть у МЗС про вирішальний момент у війні?

Сибіга зазначив, що для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох складових: дипломатії, тиску та силі.

За його словами, потрібен новий імпульс у мирних зусиллях, а також посилення довгострокових санкцій проти Росії та інших інструментів впливу.

Глава МЗС поінформував союзників про зростання загроз з боку Білорусі та наголосив на необхідності відповідних кроків для стримування, щоб не допустити подальшого розширення агресії з боку Москви і Мінська.

Також, як підкреслив міністр, Україна вже не лише звертається по допомогу, а є повноцінним учасником системи безпеки, партнером і донором досвіду для союзників.

Окремо він заявив, що збільшення оборонних витрат є запорукою миру, і закликав країни НАТО робити внесок у підтримку оборони України, назвавши такі інвестиції "дивідендом миру".

Як Україна перехопила ініціативу у війні?

Російський наступ фактично загальмував ще на старті. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі, які перевищують темпи поповнення армії. Крім того, російську економіку послаблюють регулярні удари по нафтопереробній інфраструктурі.

Як зазначають аналітики у коментарях для The Washington Post, Україна змогла отримати тактичну й технологічну перевагу – насамперед завдяки дронам, більш ефективній протидії малим піхотним групам і точковим ударам по тилу противника. Водночас через нестачу особового складу ці успіхи поки залишаються локальними.

За словами експертів, літо 2026 року покаже, чи зможе Україна перетворити локальні успіхи на великий стратегічний прорив.

Політичний аналітик Олександр Габуєв вважає, що попри невигідну для Росії динаміку, Кремль навряд чи готовий зупинити війну зараз, оскільки російське керівництво досі розраховує на можливість досягти своїх цілей.

Як пише Reuters, одна із причин, чому Україна перехопила ініціативу у війні, – застосування нею тактики "середніх ударів" – по цілях за 30 – 180 кілометрів від фронту. Вони вражають ППО, радари, логістику та командні пункти, що ускладнює постачання російських військ і знижує темпи наступу.

За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, такі удари також допомагають українським далекобійним дронам ефективніше проривати оборону і діставати цілі глибше в тилу Росії.

Екскомандувач американських сил у Європі, генерал Бен Годжес в інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що шлях до перемоги України полягає у послабленні економічної основи Росії. За його словами, ключова мета – знищення або різке скорочення російського експорту нафти й газу. Якщо Росія втратить можливість продавати енергоносії таким країнам, як Китай, Індія чи Туреччина, їй буде значно важче фінансувати війну.