Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін на саміті з питань безпеки у Киргизстані у четвер, 27 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Які вимоги озвучив Путін?

Російський диктатор у контексті майбутніх переговорів з американською стороною, які відбудуться у Москві вже наступного тижня, повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні.

За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю. Ба більше, Володимир Путін вкотре наголосив на "потребі" референдуму.

Україна за законом має провести референдум з територіальних питань,

– заявив диктатор.

Про що заявив Путін ще?