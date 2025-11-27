Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що Путін сказав про напад на Європу?

Російський диктатор вперше відповів на запитання про обговорення мирного плану, розробленого за посередництва США.

Було висунуто низку питань для обговорення,

– прокоментував Путін.

Він додав, що остаточної версії мирного плану поки немає. Водночас Росія нібито готова до "серйозних" переговорів. Путін підкреслив, що наступного тижня до Москви прибуде делегація США.

Президент Росії заявив, що Росія не має жодних агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною.

Які нові заяви зробив російський диктатор?