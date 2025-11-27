Відповідну заяву у четвер, 27 листопада, зробив російський диктатор Володимир Путін стосовно переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Про що заявив Путін?

За його словами, переговори в Абу-Дабі не були таємними. Під час відповідних контактів країни нібито обговорювали гуманітарні питання, зокрема стосовно обміну військовополоненими між російською та українською сторонами.

Російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи,

– заявив він.

Водночас присутність на переговорах в Абу-Дабі представника США, міністра армії Дена Дріскола, Володимир Путін назвав "несподіваною".

Про що ще сказав диктатор?