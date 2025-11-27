Відповідну заяву у четвер, 27 листопада, зробив російський диктатор Володимир Путін стосовно переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
Про що заявив Путін?
За його словами, переговори в Абу-Дабі не були таємними. Під час відповідних контактів країни нібито обговорювали гуманітарні питання, зокрема стосовно обміну військовополоненими між російською та українською сторонами.
Російські та українські спецслужби завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи,
– заявив він.
Водночас присутність на переговорах в Абу-Дабі представника США, міністра армії Дена Дріскола, Володимир Путін назвав "несподіваною".
Про що ще сказав диктатор?
- Він також заявив, що Росія не має агресивних планів щодо Європи та назвав таку ідею смішною. За його словами, Росія нібито готова до "серйозних" переговорів, і наступного тижня до Москви прибуде делегація США.
- Водночас він запевнив, що росіяни, мовляв, зберігають хороший темп на всіх напрямках фронту. А в України нібито помітний зріст розриву між втратами та кількістю цивільних, яких можна відправити на фронт.